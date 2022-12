Fd'I: La Russa, non rinnego le mie idee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lampi di critiche, stupore che diventa indignazione. "A quel punto, ho deciso di intervenire anche io", racconta il presidente. Ecco allora il suo post: un vecchio manifesto missino e un ricordo del padre Antonino — già segretario politico del partito nazionale fascista a Paternò (Catania) — "che fu tra i fondatori del Msi in Sicilia e che scelse, per tutta la vita, la via della partecipazione democratica". Durissima la reazione di Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche, e di Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica romana: 'Quando si ricoprono ruoli istituzionali il nostalgismo assume, contemporaneamente, contorni gravi e ridicoli'. "Rispetto le sensibilità della comunità ebraica, - spiega La Russa - ma li invito a documentarsi bene. Anche perché il Msi è sempre stato schierato a favore di Israele, mentre pezzi di sinistra, spesso, tifavano per i palestinesi. Io rispetto le leggi, i valori costituzionali, in aula sono imparziale e super partes". "Ho le mie idee - continua - E ho il diritto di celebrare la figura di mio padre, con orgoglio e senso di appartenenza ad un partito dove, a lungo, ho militato anche io. Dov'è il problema?", ha concluso La Russa. (Res)