Istruzione: Valditara, ritorneremo alla vecchia maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova maturità sarà quella in vigore prima che il Covid la stravolgesse. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scelto di tornare indietro senza modificare quasi nulla della legge del 2017. Si ricomincia dalla legge del 2017, dunque. Una legge voluta dal centrosinistra. "È la legge in vigore - spiega alla "Stampa" -. Prima di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l'idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro trovo sia inappropriata". Quindi due prove scritte (la seconda su due discipline) e un colloquio orale, commissione mista con 3 commissari esterni, 3 interni e un presidente. Quanto all'orale: "Il colloquio interdisciplinare deve valorizzare le competenze degli studenti e verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie. Non è, quindi, un colloquio disciplinare, non deve esserci l'interrogazione in italiano, in greco o in matematica. Le competenze disciplinari sono già state accertate con il giudizio finale che ammette all'esame di Stato. Su questo invierò una circolare che chiarirà esattamente come andrà svolto il colloquio". (segue) (Res)