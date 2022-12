Istruzione: Valditara, ritorneremo alla vecchia maturità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno all'esame precedente al Covid vuol dire che è finita l'emergenza: "È finita almeno per la maturità. Poi che abbia lasciato degli strascichi è evidente. Mi riferisco all'aumento del bullismo, al fatto che c'è uno smarrimento di molti giovani che si trovano più in crisi nell'affrontare il percorso scolastico. Mi riferisco alla sempre più accentuata assenza di socializzazione". "Oggi - continua il ministro - abbiamo una scuola in cui occorre riportare tre valori cardine: serenità per insegnanti e studenti, rispetto verso docenti e alunni, sicurezza che significa anche affrontare il tema dell'edilizia, delle misure antisismiche, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. E qui abbiamo risorse notevoli sia grazie al Pnrr sia grazie a risorse interne che abbiamo reperito nelle pieghe del bilancio". Consigli per affrontare la prima prova scritta: "Ci saranno tracce che presumeranno la lettura dei giornali o la lettura dei libri. Il mio invito ai ragazzi è a partecipare e a essere informati sulla vita pubblica e su ciò che accade nella società. Per essere cittadini consapevoli e, quindi, maturi occorre leggere i libri e leggere i giornali e informarsi. Purtroppo in Italia si leggono pochi libri e pochi giornali, e questo è uno dei temi su cui la scuola e tutte le istituzioni devono attivarsi maggiormente", ha concluso Valditara. (Res)