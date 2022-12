Sardegna: assessore Industria a ministro Ambiente, progetti impianti Fer in contrasto con vincoli paesaggistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro urgente sulle nuove richieste di installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili in Sardegna, nell’area del Montiferru, da parte della Enel Green Power Srl. È l’oggetto di una lettera inviata dall’assessore dell’Industria, Anita Pili, al ainistro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. "In questi giorni – scrive l’assessore Pili – ho appreso, dalla stampa e dai Sindaci del Montiferru, che sono pervenute al Ministero richieste di autorizzazione per grandi impianti FER nel territorio della nostra Regione. Progetti sconosciuti non soltanto all’amministrazione regionale, ma anche alle amministrazioni comunali dei territori in cui gli stessi impianti ricadono". (segue) (Rsc)