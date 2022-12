Sardegna: assessore Industria a ministro Ambiente, progetti impianti Fer in contrasto con vincoli paesaggistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico – spiega l’assessore dell’Industria – si tratta dell’installazione di parchi eolici che impatterebbero non poco sul nostro territorio, essendo in contrasto con i vincoli esistenti e le attività produttive insediate. A tal proposito i Sindaci, in totale contrapposizione con i progetti prospettati, organizzano per il prossimo 3 gennaio un’assemblea pubblica. Consapevoli della necessità di implementare maggiormente la produzione da fonti energetiche rinnovabili – conclude – per cui la Regione Sardegna ha già raggiunto e superato i relativi obiettivi di burden sharing, e al fine di interrompere le situazioni di conflitto che ormai da diversi mesi stanno interessando il nostro territorio regionale in materia di rinnovabili, le chiedo con urgenza un incontro per poterci confrontare sul tema". (Rsc)