Qatar: organizzazione turismo araba, cifre record per settore ospitalità durante Mondiali

- Il settore dell’ospitalità in Qatar ha registrato cifre record nel corso dei Mondiali di calcio ospitati dal Paese del Golfo dal 20 novembre al 18 dicembre, con tassi di occupazione alberghiera compresi tra il 90 per cento e il 100 per cento. Lo ha riferito la Arab Tourism Organization, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”. La Coppa del mondo Fifa 2022, a detta dell’organizzazione, ha rappresentato “la più grande campagna promozionale” per il turismo in Qatar, con oltre 5 miliardi di persone e più di un milione e quattrocento turisti giunti da diverse parti del mondo. Alla luce di ciò, l’organizzazione ha accolto con favore la scelta di Doha come capitale del turismo nel mondo arabo per il 2023. (Res)