Energia: Arabia Saudita firma accordo con Oman e Kuwait per complesso petrolchimico a Duqm

- La compagnia saudita Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) ha firmato un accordo con la compagnia energetica statale dell'Oman OQ e la kuwaitiana Kuwait Petroleum International per lo sviluppo di un complesso petrolchimico nel sultanato dell’Oman, e, nello specifico, nella zona economica speciale di Duqm. Il progetto include un impianto per lo steam cracking, un processo di pirolisi degli idrocarburi svolto con l'ausilio di vapore acqueo, e uno per l’estrazione di liquidi di gas naturale, e utilizzerà materie prime dalla raffineria di Duqm. Il complesso produrrà prodotti petrolchimici destinati a mercati in via di sviluppo legati al processo di transizione energetica, tecnologie pulite, mobilità e costruzioni. Secondo le informazioni ricevute dal quotidiano panarabo “Asharq al awsat”, Sabic detiene il 40 per cento delle quote, mentre le società omanita e kuwaitiana il 30 per cento ciascuna.(Res)