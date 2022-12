Russia: governatore di Belgorod, difesa aerea in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea è entrata in funzione a Belgorod, città russa che si trova vicino al confine con l'Ucraina. A renderlo noto il governatore regionale, Vjacheslav Gladkov, secondo cui non vi sarebbero vittime, mentre le informazioni su possibili danni sono ancora in aggiornamento. In un messaggio su Telegram Gladkov ha precisato che uno dei frammenti di un missile è caduto allo svincolo della strada Komsomolskij-Mayskij, si è verificato un incendio che è stato prontamente spento. (Rum)