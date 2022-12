Israele: ministro uscente Gantz chiede ad Autorità palestinese coordinamento su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale mantenere aperti i canali di comunicazione e preservare il coordinamento in materia di sicurezza tra Israele e l’Autorità palestinese, al fine di garantire sicurezza per israeliani e palestinesi e fornire benessere economico e sociale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano uscente, Benny Gantz, durante un colloquio telefonico avuto, ieri sera, con il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas. Gantz ha poi messo in guardia dalle “misure prese contro Israele nei forum internazionali”, incluse quelle presentate dall’Autorità palestinese alle Nazioni Unite, le quali potrebbero “danneggiare il popolo palestinese e allontanare un qualsiasi processo politico tra le due parti in futuro”.(Res)