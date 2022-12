Ucraina: ministro Difesa Francia, con la Russia continuiamo a "discutere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Con la Russia continuiamo a "discutere" nell'ambito della crisi Ucraina, non trattiamo Mosca con riguardo. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Rtl" il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, all'indomani della visita in Ucraina. "Non cediamo niente ai russi", ha detto Lecornu. "La vocazione della Francia è quella di aiutare i suoi alleati. L'Ucraina è il nostro alleato. Ma è anche discutere con coloro che non i quali non siamo d'accordo, anche questa è la vocazione della Francia", ha aggiunto il ministro. Secondo Lecornu, "la Russia non può e non deve vincere". (Frp)