Regno Unito: sindacati minacciano azioni legali contro il governo per diritto allo sciopero

20 luglio 2021

- I sindacati del Regno Unito minacciano azioni legali contro il governo se questo cercherà di modificare la legge che sancisce il diritto di sciopero invece che negoziare con gli stessi sindacati la retribuzione per i lavoratori del settore pubblico. È quanto ha dichiarato Paul Nowak, il segretario generale del sindacato britannico Trades Union Congress (Tuc). A riportare la notizia il quotidiano britannico "Financial Times". Nel frattempo, il primo ministro britannico Rishi Sunak sta portando avanti "nuove dure leggi" per limitare il potere dei sindacati. La proposta di Sunak, che dovrebbe arrivare a gennaio, potrebbe includere un maggiore preavviso che i sindacati devono dare ai datori di lavoro per qualsiasi azione sindacale, e l'imposizione di un servizio minimo durante gli scioperi nei settori chiave. (Rel)