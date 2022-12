Regno Unito: scioperi operatori frontiera hanno avuto "scarso impatto" sui viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli scioperi del personale degli operatori di frontiera del Regno Unito sembrano avere avuto uno "scarso impatto" negli aeroporti del Paese, con molti passeggeri che hanno superato il controllo passaporti in meno di cinque minuti. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", le operazioni di controllo a Heathrow, uno dei sei aeroporti in cui si stanno svolgendo gli scioperi, sono state "regolari" e "funzionanti". Più di mille membri del sindacato britannico Public and Commercial Services (Pcs) che lavorano come operatori di frontiera negli aeroporti di Gatwick, Heathrow, Birmingham, Cardiff, Manchester e Glasgow e nel porto di Newhaven sono in sciopero. L'azione sindacale, svoltasi anche tra il 23 e il 26 dicembre, è ricominciata ieri e continuerà fino alla fine dell'anno. (Rel)