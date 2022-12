Taiwan: aziende giapponesi guardano a rifugi antiaerei per la protezione dei dipendenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 19 aziende stanno lavorando a piani analoghi: assieme, queste aziende rappresentano il 46 per cento del totale. Altre 21 aziende - il 42 per cento del totale interpellato - ha riferito di essere impegnata a valutare misure quali l'acquisto anticipato di biglietti aerei per le evacuazioni. Alcune aziende starebbero già consultando i loro dipendenti taiwanesi in merito alla possibilità di evacuarli all'estero. Un'altra problematica è la continuità delle attività: alcune aziende stanno provvedendo con misure quali il trasferimento di tutti i dati su server collocati all'esterno di Taiwan. (Git)