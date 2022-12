Usa: 300 rabbini firmano lettera contro il governo del premier israeliano eletto Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 rabbini negli Stati Uniti hanno firmato una lettera aperta che mette in guardia dal governo del primo ministro eletto Benjamin Netanyahu, sostenendo che quest'ultimo rischi di causare "danni irreparabili" attraverso politiche e prese di posizione estremiste. La lettera punta l'indice contro una serie di proposte presentate da figure politiche di orientamento nazionalista che entreranno a far parte del nuovo governo, definendole "un anatema per i principi della democrazia". In particolare, i rabbini paventano una erosione dei diritti delle donne, l'espulsione di arabi israeliani e il ribaltamento di pronunciamenti della Corte suprema israeliana. Nella loro lettera, i rabbini statunitensi annunciano l'intenzione di contestare il nuovo esecutivo impedendo ai membri del Partito religioso sionista - una delle formazioni di estrema destra parte della nuova coalizione di governo - di prendere parte alle loro congregazioni e organizzazioni. "Quando a soggetti che pubblicizzano razzismo e intolleranza è consentito di parlare in nome di Israele (...) è necessario passare all'azione e far sentire la propria voce", afferma la lettera. (segue) (Was)