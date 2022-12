Usa: 300 rabbini firmano lettera contro il governo del premier israeliano eletto Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi, giovedì 29 dicembre, la plenaria per la votazione della fiducia al nuovo governo guidato da Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia di Israele la cui coalizione, formata da partiti di destra e religiosi ultra ortodossi, ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni legislative del primo novembre scorso. Il primo ministro incaricato ha affermato ieri che lo Stato di Israele avrà un “governo stabile che rimarrà in carica per un intero mandato”, dopo che il partito da lui guidato, Likud, e l’alleanza di partiti ultra-ortodossi dell’Ebraismo della Torah unito (United Torah Judaism, Utj), hanno firmato un accordo con cui hanno stabilito una coalizione. Come riferito dal “Jerusalem Post”, dopo la firma di quest’ultima intesa, il presidente del Likud e primo ministro designato si è rivolto al suo partito, dicendo: “Vorrei ringraziarvi tutti per gli sforzi congiunti che ci hanno portato a questo giorno. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Una grande percentuale dello Stato di Israele, oltre due milioni di israeliani, ha votato per il campo nazionale da noi guidato. Stabiliremo un governo stabile per un intero mandato conferitoci da tutti i cittadini di Israele”. Netanyahu ha anche annunciato la decisione unanime di nominare il deputato del Likud Amir Ohana presidente della Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano, e Ofir Katz al ruolo di capogruppo della coalizione. (segue) (Was)