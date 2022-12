Usa: 300 rabbini firmano lettera contro il governo del premier israeliano eletto Netanyahu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato ha anche annunciato l’agenda del proprio governo, in cui si presta attenzione anche all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e alle leggi che limiteranno il potere dei tribunali. “Il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile su tutte le parti della Terra d'Israele. Il governo promuoverà e svilupperà insediamenti in tutte le parti della Terra d'Israele – in Galilea, Negev, Golan, Giudea e Samaria”, ha dichiarato Netanyahu, aggiungendo: "Il governo adotterà misure per garantire la governance e ripristinare il giusto equilibrio tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario", con riferimento a una prevista "legge di annullamento" che consentirà alla Knesset di rileggere i progetti di legge annullati dalla Corte Suprema in quanto antidemocratici, e ai piani per conferire ai politici un maggiore controllo sulla selezione dei giudici. Non manca, poi, l’impegno del futuro esecutivo israeliano a dare sostegno alle forze di sicurezza e agli agenti di polizia per “contrastare e sconfiggere il terrorismo” accanto alla "lotta contro il programma nucleare iraniano". (Was)