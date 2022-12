Vietnam: crescita Pil è accelerata all'8.02 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto dell'8,02 per cento nel corso del 2022. Lo ha riferito l'Ufficio generale di statistica del Paese, evidenziando come il tasso di crescita del 2022 sia il più sostenuto dal 1997 ad oggi. L'economia vietnamita ha superato le previsioni ufficiali del governo, che per quest'anno si aspettava una espansione compresa tra il 6 e il 6,5 per cento del Pil. A trainare la crescita sono stati il forte aumento delle vendite al dettaglio e delle esportazioni. Nel quarto trimestre dell'anno, comunque, la crescita del Pil ha registrato una significativa decelerazione, dal 13,71 per cento del trimestre precedente al 5,92 per cento. (segue) (Fim)