Filippine: banca centrale stima inflazione tra il 7,8 e l'8,6 per cento (2)

- Le Filippine hanno registrato una forte accelerazione del tasso di inflazione al consumo nel mese di novembre, aumentato dell'8 per cento su base mensile, l'incremento più elevato registrato nel Paese da 14 anni a questa parte. Il dato, superiore alle previsioni degli economisti, non ha precedenti da novembre 2008, quando i prezzi avevano compiuto un balzo del 9,1 per cento. Tra gennaio e novembre le Filippine hanno registrato mediamente un0inflazione al consumo del 5,6 per cento. Gli ultimi dati rendono probabile un nuovo intervento della banca centrale del Paese, già impegnata in un irrigidimento aggressivo della politica monetaria. (Fim)