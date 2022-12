Uzbekistan: almeno 18 bambini morti a causa dello sciroppo per la tosse di Marion Biontech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 bambini sono morti in Uzbekistan dopo aver assunto uno sciroppo per la tosse prodotto dall'azienda farmaceutica indiana Marion Biontech. Lo ha riferito il ministero della Salute uzbeko, secondo cui il farmaco ha causato la morte di bambini affetti da malattie respiratorie acute. Secondo il ministero, una partita dello sciroppo conteneva glicole etilenico, una sostanza tossica. Lo sciroppo è stato importato e distribuito in Uzbekistan da Quramax Medical, e somministrato a bambini senza prescrizione medica su consiglio dei farmacisti. Una fonte del governo indiano citata dal quotidiano "Straits Times" ha riferito che le autorità del Paese hanno avviato accertamenti. La vicenda è simile a quella che ha visto protagonista il Gambia, che ha recentemente imputato la morte di almeno 70 bambini a uno sciroppo per la tosse prodotto da un'altra casa farmaceutica indiana, Maiden Pharmaceuticals. (Res)