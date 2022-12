Corea del Sud: Yoon ordina revisione delle capacità di difesa dello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha ordinato una revisione delle capacità nazionali di difesa dello spazio aereo, in risposta all'intrusione incontrastata di droni di sorveglianza nordcoreani verificatosi lo scorso lunedì 26 dicembre. Yoon ha visitato ieri la sede dell'Agenzia per lo sviluppo della Difesa, il giorno dopo le scuse pubbliche delle forze armate per l'incapacità di abbattere i droni, che hanno sorvolato per ore lo spazio aereo del Paese. Si è trattato di un incidente intollerabile", ha dichiarato Yoon. "Dobbiamo mettere in chiaro che le provocazioni saranno sempre seguire da dure conseguenze", ha aggiunto il capo dello Stato. Ieri lo stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane ha annunciato la conduzione di esercitazioni incentrate sui droni. (segue) (Git)