Corea del Sud: Yoon ordina revisione delle capacità di difesa dello spazio aereo (3)

- All'indomani dell'incidente, il presidente sudcoreano Yoon ha anticipato un rafforzamento delle capacità di difesa aerea e lo sviluppo di droni stealth per sorvegliare le attività della Corea del Nord. "Abbiamo già un piano per creare unità di droni militari incaricati di monitorare le infrastrutture militari chiave della Corea del Nord", ha dichiarato il presidente sudcoreano durante una riunione del Consiglio di gabinetto. "Dopo l'incidente di ieri, però, accelereremo il più possibile lo stabilimento di una unità di droni. Introdurremo anche droni stealth all'avanguardia per rafforzare le nostre capacità di sorveglianza", ha affermato Yoon. Riferendosi al fallimento dell'apparato di difesa aerea, il capo dello Stato è parso attribuire la responsabilità all'amministrazione che lo ha preceduto: "Penso che i nostri cittadini abbiano compreso quanto pericolosa sia una politica nordcoreana che faccia affidamento sulla buona fede del Nord e sugli accordi di pace", ha detto Yoon. (Git)