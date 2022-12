Ex Ilva: Benaglia (Fim Cisl), decreto va approfondito, bene confronto 19 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annunciato decreto del governo nei confronti di Acciaierie d’Italia (ex-Ilva) “contiene molti aspetti che vanno approfonditi prima di emettere sentenze drastiche e contrarie”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia. “In particolare, come Fim Cisl vogliamo insistere nel verificare: le modalità del prestito e della ricapitalizzazione, gli impegni economici e gestionali che competono ad Arcelor Mittal ma soprattutto le condizioni produttive, occupazionali e di gestione che, stante quanto annunciato, sarebbero previste. Abbiamo chiesto come Fim che non vi sia nessun regalo di Stato ai Mittal e nessuna mano libera sull’azienda. Solo approfondendo le misure, potremo capire il futuro di questa società e dei 20 mila lavoratori coinvolti, lavoratori che certo non potevano essere abbandonati a se stessi”, sottolinea Benaglia, che aggiunge: “Apprezziamo per il momento il fatto che il Mimit abbia già previsto per il 19 gennaio un confronto strutturato con il sindacato e le parti interessate su questo nuovo piano. Fino ad allora non staremo fermi, ma non pensiamo che il sindacato debba sottrarsi al confronto e alla ricerca di soluzioni. La situazione di questa vertenza è troppo delicata e non permette al sindacato di voltare le spalle alla realtà”. (Rin)