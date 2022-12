Brasile: scandalo vaccini, Bolsonaro accusato di istigazione a delinquere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta è stata disposta il 3 dicembre 2021 su ordine del giudice de Moraes e la Pf aveva aperto il fascicolo lo scorso 23 febbraio 2022. Il video pubblicato su Facebook in cui Bolsonaro collegava i vaccini alla comparsa dell'Aids era stato cancellato dalla piattaforma il 25 ottobre 2021. Nel corso di una trasmissione in diretta Bolsonaro aveva letto il testo di una presunta notizia secondo la quale "alcune persone nel Regno Unito vaccinate contro il Covid-19 stavano sviluppando la sindrome da immunodeficienza acquisita”. “Vi consiglio di leggere l'articolo, non lo leggerò qui perché potrei avere problemi con la trasmissione su Facebook", aveva dichiarato Bolsonaro. (segue) (Brb)