Bolivia: leader opposizione Camacho trasferito in elicottero a La Paz

- Il governatore della provincia boliviana di Santa Cruz, l’oppositore Luiz Camacho, arrestato questo pomeriggio dalla polizia, è stato trasferito verso la capitale La Paz in elicottero. Le autorità hanno dovuto disporre un piano alternativo per il trasporto del detenuto dopo che un gruppo di sostenitori di Camacho, leader dell'opposizione al governo di Luis Arce, hanno occupato l'aeroporto di Viru Viru dove era in programma il volo verso la capitale, impedendone il decollo dell’aereo. L'arresto di Camacho è stato ufficializzato oggi dal governo su Twitter. "Informiamo il popolo boliviano che la polizia boliviana ha dato seguito all'ordine di arresto contro il signor Luis Fernando Camacho", scriveva il ministro dell'Interno, Eduardo Del Castillo. Camacho, protagonista di proteste che tra ottobre e novembre hanno paralizzato il Paese, è indagato per il suo presunto ruolo nelle agitazione che portarono, a fine 2019, alle dimissioni e alla fuga dal Paese dell'ex presidente, Evo Morales.(Brb)