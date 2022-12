Covid: Salvini, evitare errori commessi da M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può essere l'unico Paese a fare controlli anti Covid negli aeroporti per chi arriva dalla Cina. “Sono in contatto con la Commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean: ho chiesto che verifiche ed eventuali limitazioni siano applicati in tutta Europa per evitare arrivi nel nostro Paese da aeroporti stranieri, e l'ho ribadito nel Consiglio dei ministri. Sarebbe un errore grave, già commesso da Movimento 5 stelle e Pd”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)