Usa: amministrazione Biden corregge norma sulle "armi fantasma"

- Il dipartimento dell'Alcol, del tabacco, delle armi da fuoco e degli esplosivi (Atf) ha inviato una circolare ai rivenditori di armi da fuoco degli Stati Uniti, precisando che una norma del dipartimento di Giustizia entrata in vigore lo scorso agosto si applica anche a kit di componenti e pistole semi-assemblate. La norma sottopone i kit per l'assemblaggio di armi da fuoco alla regolamentazione già in vigore negli Usa, e fornisce definizioni legali per termini come "arma completa" e "arma disponibile". Con la nuova circolare, l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha colmato ulteriori scappatoie legali per meglio contrastare il fenomeno delle cosiddette "armi fantasma", obbligando a corredare di codice di serie anche componenti come la cassa, così da consentirne il tracciamento e l'identificazione. "La lettera aperta di oggi è un altro passo importante nell'attuazione di una norma cruciale per la sicurezza pubblica, riguardante le armi assemblate privatamente, o armi fantasma", ha commentato il direttore dell'Atf Steven Dattelbach. (Was)