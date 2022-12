Usa: il deputato democratico Raskin è malato di tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense Jamie Raskin, esponente del Partito democratico, ha annunciato ieri di essere affetto da una "forma grave ma curabile di tumore". In una nota diffusa dal suo ufficio, il deputato riporta la diagnosi di "linfoma non-Hodgkin", una forma di tumore che intacca i globuli bianchi, debilitando il sistema immunitario. Il deputato 60enne si sottoporrà alla chemioterapia. "Prevedo di poter continuare a lavorare in questo periodo, ma i medici mi hanno raccomandato di evitare esposizioni non necessarie per evitare il Covid-19, l'influenza e altri virus". Negli ultimi anni Raskin ha assunto diversi ruoli di primo piano al Congresso, inclusa la partecipazione alla commissione d'inchiesta congressuale sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e alla commissione d'impeachment contro l'ex presidente Donald Trump. (Was)