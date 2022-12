Giappone: il governo discute il declassamento del Covid-19 al livello dell'influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta discutendo il declassamento del Covid-19 nella medesima categoria di rischio delle malattie infettive comuni, come l'influenza stagionale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha discusso la questione col ministro della Salute Katsunobu Kato e con Shigeyuki Goto, ministro di Stato incaricato della risposta alla pandemia. Il declassamento del Covid-19, che potrebbe essere annunciato la prossima primavera, ridurrebbe il peso del trattamento della malattia per gli operatori sanitari. Ad oggi il Covid-19 è posto dalle autorità giapponesi nella seconda categoria di rischio su cinque, al pari della tubercolosi e della Sars. Tale collocazione consente al governo di raccomandare ospedalizzazioni e di limitare gli spostamenti per contenere la diffusione del virus. L'influenza stagionale, invece, è nell'ultima delle cinque categorie di rischio. (Git)