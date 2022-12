Imprese: Exxon fa causa all'Ue contro la tassa sugli extra-profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Exxon Mobil Corp. ha annunciato ieri di aver intentato causa contro l'Unione europea, in risposta alla decisione di Bruxelles di autorizzare la tassazione degli extra-profitti conseguiti dalle compagnie del settore energetico a seguito del conflitto in Ucraina. In una nota, Exxon ha comunicato che l'azione legale è stata intrapresa dalle sue controllate in Germania e Paesi Bassi, Mobil Erdgas-Erdol Gmbh e ExxonMobil Producing Netherlands Bv. L'Ue ha approvato i piani per la tassazione degli extra-profitti lo scorso autunno, con l'intenzione di reperire risorse per sostenere i consumatori europei gravati dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Il piano prevede di imporre un tetto agli utili conseguiti dalle aziende tramite la generazione di energia elettrica da combustibili fossili - ad eccezione del gas naturale - con l'obbligo per le aziende di rinunciare ad almeno un terzo degli utili oltre tale soglia. Exxon contesta l'autorità del Consiglio dell'Unione europea di imporre quella che l'azienda definisce una "tassazione diretta sul reddito", affermando che tale autorità spetti storicamente ai soli Stati membri. (Was)