Difesa: Mih propone joint venture per lo sviluppo del nuovo caccia di Italia, Giappone e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'aereo da combattimento di nuova generazione oggetto dell'accordo Global Combat Air Programme (Gcap) tra Italia, Giappone e Regno Unito potrebbe essere sviluppato tramite una joint venture, e prodotto in più di un Paese. Lo hanno dichiarato al quotidiano "Nikkei" funzionari di Mitsubishi Heavy Industries (Mih), primo partner giapponese del programma annunciato questo mese dai governi dei tre Paesi. Mih, Bae Systems e Leonardo stanno cercando un equilibrio tra efficienza ed equità, e secondo il conglomerato giapponese, una struttura unitaria potrebbe essere la soluzione migliore per coordinare il lavoro dei tre Paesi e dei loro fornitori. "Ha senso seguire questa strada se tutti impegneranno fondi come partner paritari", ha dichiarato al quotidiano Misashi Morita, responsabile operativo e ingegnere capo per la difesa integrata e i sistemi spaziali di Mih. "E' più semplice gestire i fondi quanto una singola entità pubblica e una singola entità privata hanno a che fare tra loro", ha aggiunto il dirigente. Secondo "Nikkei", la lingua comune del progetto sarà l'inglese, e diversi funzionari britannici e italiani hanno già visitato l'ufficio di sviluppo di Mih a Nagoya, in Giappone. Il quotidiano cita anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in una recente intervista ha chiarito come l'Italia chieda un ruolo paritario all'interno del progetto, con tre quote del 33 per cento per ciascuno dei Paesi coinvolti. (segue) (Git)