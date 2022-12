Difesa: Mih propone joint venture per lo sviluppo del nuovo caccia di Italia, Giappone e Regno Unito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le anticipazioni circolate negli ultimi mesi, l’accordo comporterà lo sviluppo di un velivolo stealth di nuova generazione sulla base del programma Tempest, dotato di capacità avveniristiche come il volo senza pilota, l’impiego di armi ipersoniche e a energia diretta, l’impiego di stormi di droni e l’elusione dei moderni sistemi radar. I tre partner punterebbero a coinvolgere in un secondo momento anche Svezia e India. Il ministero della Difesa britannico ha firmato lo scorso anno un contratto da 250 milioni di sterline per lo sviluppo del Tempest, che dovrebbe entrare in servizio nel 2035, e sostituire i velivoli Eurofighter Typhoon di Italia e Regno Unito. (Git)