Usa: il deputato eletto Santos è indagato per presunte irregolarità finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Geroge Santos, deputato repubblicano eletto in una circoscrizione di New York lo scorso novembre, e già al centro di polemiche per aver mentito in merito ai suoi trascorsi accademici e professionali, è ora indagato dalle autorità federali. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui l'ufficio del procuratore del distretto orientale di New York ha inserito il 34enne nel registro degli indagati per prestiti d'importo complessivo superiore a 700mila dollari sottoscritti quest'anno dalla sua campagna elettorale. Non è chiaro, in particolare, come Santos possa aver ottenuto un accesso al credito di tale entità con un reddito annuo di soli 55mila dollari. Ieri il diretto interessato si è difeso in una intervista a "Semafor", sostenendo di aver ottenuto redditi accessori tramite attività di consulenza finanziaria. (Was)