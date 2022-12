© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Italia e come Europa, creiamo un cordone sanitario rispetto ai flussi dalla Cina e li controlliamo fino in fondo. Sarebbe una scelta significativa". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il suo intervento alla festa della Lega di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. (Rem)