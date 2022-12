Brasile: scandalo vaccini, Bolsonaro accusato di istigazione a delinquere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella diretta del 25 ottobre, Bolsonaro aveva suggerito che indossare maschere protettive contro il Covid-19 per lunghi periodi, avrebbe potuto causare polmonite e morte. Il presidente, leggendo il testo di un'altra presunta notizia riferiva che "la maggioranza delle vittime dell'influenza spagnola non morì di malattia, ma di polmonite batterica causata dall'uso di una mascherina". Il presidente aveva sostenuto inoltre che "in alcuni comuni più poveri, molte persone indossano la stessa maschera per settimane, addirittura mesi". (Brb)