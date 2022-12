Molise: Fanelli (Pd), delegazioni parlamentare inadeguata per difendere diritti Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un emendamento che al governo costerà quasi un miliardo di euro – spiega Fanelli – e che darà modo alle società calcistiche di serie A di mettere al sicuro i propri bilanci. Queste potranno, infatti, tranquillamente salvarsi dal fallimento spalmando i loro debiti con lo Stato in 60 comode rate mensili, da pagare in cinque anni senza interessi e sanzioni, con scudo penale e sportivo. E la sanità molisana? E il decreto Molise tanto sbandierato in campagna elettorale dai candidati non molisani pronti a salvare le sorti di questa terra? Niente di niente: per il nostro comparto sanitario nessuno specifico emendamento, ma un semplice ordine del giorno che chiede al governo di approvare una norma idonea per la stabilizzazione dei precari. La proroga la porta, invece, a casa il Partito democratico, forza di minoranza in Parlamento, con l'approvazione dell'emendamento targato Malavasi. Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra ai precari della sanità molisana per Natale hanno regalato solo un pacco vuoto. Eppure - conclude - ci sarebbero stati i margini per far sentire la voce del Molise, soprattutto se pensiamo alla pioggia di fondi – 35 milioni di euro tra il 2023 e il 2026 – stanziata per gli ospedali di Latina e Frosinone. E allora perché la delegazione parlamentare è rimasta in silenzio dinanzi a tutto questo? E la salute? E i diritti del Molise?”. (Gru)