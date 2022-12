Pa: Gasparri (FI), bene Crosetto, persone giuste al posto giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Crosetto “ha fatto delle affermazioni più che condivisibili su alcuni rami della burocrazia italiana. Soprattutto in alcuni ministeri basta cambiare alcune pedine. Ma senza improvvisazione. Anzi tornando a quelle persone competenti che hanno già ricoperto incarichi importanti al Mef o altrove e che già operano nel perimetro del governo. Le persone giuste al posto giusto cambiano la qualità dell'azione di governo”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “E tutti coloro che hanno esperienza sanno quali sono le persone adatte e non hanno che da rimetterle al posto giusto. Si può risolvere tutto in poche ore migliorando la qualità del governo e dell'alta amministrazione dello Stato. Alcune persone meno adeguate possono tornare in seconda fila", aggiunge Gasparri. (Rin)