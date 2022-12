© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano controlli ai confini, multe e sequestri per le navi fuorilegge. “Bene così: più controlli e più sicurezza, meno morti in mare e meno soldi ai trafficanti”. Così fonti della Lega a proposito del via libera del Consiglio dei Ministri - ufficializzato da palazzo Chigi - al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. (Rin)