Migranti: Fratoianni, da governo risposta burocratica, miserabile ed ottusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda giusta da farsi, dopo le nuove norme che il governo Piantedosi-Meloni ha deciso questa sera contro chi salva vite in mare “è una sola: quanti morti in più ci saranno nel Mediterraneo? Solo dei miserabili ed ottusi burocrati possono pensare di affrontare così un fenomeno come quello delle migrazioni". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. (Rin)