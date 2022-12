Molise: Fanelli (Pd), delegazioni parlamentare inadeguata per difendere diritti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra dell'attuale governo ora nell'Aula di palazzo Madama "è condensato il fallimento di una delegazione parlamentare di centrodestra del tutto inadeguata a difendere i diritti dei molisani. Una delegazione in cui figura un vicepresidente della commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato che, invece, di occuparsi delle tante emergenze della sanità molisana sembra si sia battuto "come un leone" solo per portare a casa l'emendamento 'salva squadre di calcio'". È quanto sostiene Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise. (segue) (Gru)