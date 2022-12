Bolivia: autorità Santa Cruz definisce "sequestro" l'arresto dell'oppositore Camacho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della provincia boliviana di Santa Cruz, hanno definito come "sequestro" e "azione illegale" l'arresto di Luiz Camacho, governatore e leader dell'opposizione al governo di Luis Arce, arrestato questo pomeriggio dalla polizia. "Denunciamo al popolo di Santa Cruz, al popolo boliviano e alla comunità internazionale che il governatore è stato sequestrato, in un'operazione di polizia assolutamente illegale, e portato verso una destinazione sconosciuta", si legge in un comunicato alla stampa dell'Ufficio del governatore. "L'operazione di sequestro del Governatore è stata effettuata nelle strade prossime alla sua abitazione, mentre tornava a casa", afferma la nota. "Al momento non si sa dove si trovi e riteniamo il governo del presidente Luis Arce responsabile della sua sicurezza fisica e della sua vita. (segue) (Brb)