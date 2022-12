© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l’iniziativa del ministro Schillaci per quanto riguarda i controlli per chi arriva dalla Cina. “È importante che immediatamente si muovano tutti i Paesi europei. Non bisogna perdere tempo”. Lo scrive su Twitter il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. (Rin)