Governo: palazzo Chigi, da Cdm esame di 11 leggi regionali

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 11 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della regione Puglia n. 28 del 7/11/2022, recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia, violano l'articolo 117 primo, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri - riferisce una nota di palazzo Chigi - ha deliberato di non impugnare: la legge della regione Puglia n. 23 del 2/11/2022, recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)"; la legge della regione Abruzzo n. 29 del 3/11/2022, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "Innotrans - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions" finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti"; la legge della regione Veneto n. 24 del 4/11/2022, recante "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica""; la legge della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7/11/2022, recante "Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali". (segue) (Rin)