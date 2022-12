© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di oggi uno dei rimanenti evasi dal carcere minorile Beccaria il giorno di Natale si è presentato presso la Questura di Milano di via Fatebenefratelli. Il 19enne è stato arrestato per evasione dagli agenti della Squadra Mobile. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima.(Com)