Brasile: insediamento Lula, sospeso porto d'armi a Brasilia fino al 2 gennaio

- Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, ha sospeso l'autorizzazione al porto d'armi nella capitale, Brasilia, dalle ore 18,00 di oggi e fino al 2 gennaio 2023. La misura, valida per tutti i cittadini che hanno un regolare permesso, è giustificata da motivi di sicurezza in vista della cerimonia di insediamento del presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, in programma il primo gennaio. Il giudice ha accolto la richiesta del futuro ministro della Giustizia, Flavio Dino, secondo cui "l'obiettivo è che anche le persone eventualmente titolari di autorizzazioni al porto d'arma siano interessate dalla sospensione in modo che sia considerato illegale qualsiasi uso di armi in questo periodo circoscritto", affermava nella richiesta firmata da Dino. (segue) (Brb)