Ex Ilva: 19 gennaio tavolo al Mimit, subito 680 milioni di euro per aumento capitale

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del Consiglio dei ministri, ha inoltre annunciato che il Mimit ha convocato il tavolo ex-Ilva in data 19 gennaio con la partecipazione delle forze sociali, sindacati e associazione produttive, rappresentanti degli Enti locali, azionisti pubblici e privati in cui l’azienda illustrerà i piani di sviluppo e gli impegni industriali e occupazionali. In questo contesto, il Consiglio dei ministri – riferisce una nota – ha esaminato ed approvato il decreto legge recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” presentato dal ministero per le Imprese e il Made in Italy e dal ministero della Giustizia, composto da dieci articoli. Il dl prevede che i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d’ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. Ad essi si sommano il miliardo stanziato dal dl Aiuti bis e le risorse previste per il Dri e il Just transition fund. Il decreto prevede inoltre modifiche alla normativa per la attivazione delle procedure per l’amministrazione straordinaria in caso di insolvenza della società. Il dl prevede ulteriori norme tese a scoraggiare comportamenti dilatori nelle procedure di amministrazione straordinaria legando i compensi dei commissari straordinari ai risultati e alla durata della procedura stessa e ponendo un tetto massimo ai compensi degli amministratori giudiziari. Il dl contiene anche norme processuali penali per assicurare la continuità produttiva delle imprese di interesse strategico nazionale intervenendo sulla disciplina dei sequestri e su quella in materia di responsabilità penale per tutti gli stabilimenti di interesse nazionale. (Rin)