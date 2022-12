Brasile: intimata dalla Corte suprema, deputata Zambelli invia arma a polizia federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Una settimana dopo aver ricevuto l'ordine dalla Corte Suprema (Stf), la deputata del Brasile Carla Zambelli ha fatto avere la sua pistola alla Polizia federale di San Paolo. A Zambelli, che trovandosi all'estero ha affidato a un parente la consegna dell'arma, era stata imposta la restituzione della pistola brandita nel corso di un inseguimento nel centro di San Paolo, nelle ore precedenti il ballottaggio presidenziale. Un episodio ricondotto a un alterco per ragioni politiche, che il magistrato dell'Stf, Gilmar Mendes, aveva dapprima censurato sospendendo il porto d'armi dell'esponente del partito liberale (Pl). L'intervento della giustizia era stato sollecitato dalla procura generale. "L'attuale tensione politica, l'imminente transizione dei poteri presidenziali e la detenzione abusiva di un'arma da fuoco per il presunto esercizio del diritto alla difesa dell'onore rivelano che la sospensione cautelare del possesso e il sequestro dell'arma sono misure sufficienti per impedire la reiterazione del reato e per la tutela dell'ordine pubblico", scriveva la viceprocuratrice generale Lindora Araujo nel documento inviato alla Corte suprema. (segue) (Brb)