Brasile: intimata dalla Corte suprema, deputata Zambelli invia arma a polizia federale (3)

- La deputata afferma di essere stata vittima di una precedente "aggressione" ad opera di almeno quattro persone, mentre altri testimoni riferiscono che il tutto sarebbe nato per una discussione politica, con l'uomo impegnato a rivendicare la vittoria del Partito dei lavoratori (Pt), nelle elezioni statali del giorno successivo. Zambelli ha inoltre ricordato di essere in possesso di regolare porto d'arma, ma il caso - anche al di là dell'aggressione - assume un profilo giuridico ancora più sensibile: nelle 48 ore immediatamente precedenti all'apertura delle urne, il porto d'armi è sospeso per tutti tranne che per gli agenti di pubblica sicurezza. (segue) (Brb)