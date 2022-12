Covid: Foti (Fd’I), Speranza critica governo, complimenti per coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver rappresentato il peggior modello di emergenza sanitaria, “Speranza si permette di criticare l'azione del governo Meloni. Ricordiamo bene quando l'allora ministro della Salute era sordo alle proposte dell'unica opposizione rappresentata da Fratelli d'Italia, come quella di dotare tutti gli istituti di sistemi di ventilazione meccanica controllata, nonostante il moltiplicarsi di appelli da parte di esperti, medici e presidi. Congratulandoci per il suo coraggio, Speranza farebbe bene a non dare più lezioni in merito". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)