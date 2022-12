Covid: Schillaci, speriamo che varianti Cina siano già presenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo fatto un’ordinanza del ministero “per far sì che ci sia un’obbligatorietà dei tamponi per i passeggeri che arrivano dalla Cina. È fondamentale nel caso di un tampone positivo, sequenziarlo e vedere quali sono le varianti presenti. Noi siamo molto tranquilli, speriamo che le varianti siano già presenti sul territorio nazionale. Questo sarebbe un dato molto confortante”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine del Consiglio dei ministri. “La misura è quella del tampone a chi viene dalla Cina. Questo aumento di incidenza in Cina è stato legato al fatto che dopo un lungo periodo di lockdown c'è stato un improvviso allentamento delle misure. Oltretutto i vaccini cinesi evidentemente sono stati poco efficaci, quindi pensiamo che ci sia un grande numero di contagi in Cina. Oggi i dati delle autorità cinesi non sono pubblicati, quindi per maggiore sicurezza siamo i primi in Europa e faremo questo tipo di attività”, ha aggiunto Schillaci. (Rin)