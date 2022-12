Covid: Schillaci, mandata lettera a commissario Ue salute, utile raccordo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo mandato “una lettera al commissario europeo per la salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento e che sarebbe molto utile avere un raccordo a livello europeo e avere simili iniziative su tutto il territorio europeo. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine del Consiglio dei ministri. “Se ci sono dei voli diretti che arrivano dalla Cina, altrettanti passeggeri cinesi arrivano in Italia facendo scalo nei paesi Schengen, quindi è ovvio e importante coinvolgere i restanti Paesi europei nell'iniziativa”, ha aggiunto Schillaci. (Rin)